Tokat'ta çıkan yangın kömürlükte hasara neden oldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Duru A'ya ait 3 katlı apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, kömürlükte hasar meydana geldi.
Kültür Mahallesi'nde Duru A'ya ait 3 katlı apartmanın kömürlük kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında kömürlükte hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel