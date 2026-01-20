Haberler

Tokat'ta çıkan yangın kömürlükte hasara neden oldu

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Duru A'ya ait 3 katlı apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, kömürlükte hasar meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesine çıkan yangında kömürlükte hasar meydana geldi.

Kültür Mahallesi'nde Duru A'ya ait 3 katlı apartmanın kömürlük kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında kömürlükte hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
