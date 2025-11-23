Niksar'da Kitre Bebek Sanatı: Türkan Kestane'nın Başarısı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ev kadını Türkan Kestane, kişiye özel kitre bebekler yapıyor.

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 15 yıl önce kitre bebek yapımına başlayan Kestane, açtığı atölyede 5 binin üzerinde kitre bebek üretti.

Türkan Kestane, AA muhabirine, Niksar Belediyesinin katkılarıyla 2010'da açılan atölyesinde kitre bebek çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kendi adına bir şey yapmak istediği için bu yola çıktığını ifade eden Kestane, "Önceden resme ilgim vardı. Bunu bebek ile 3 boyutlu hale dönüştürdüm. Kitre bebek yapımı sabır isteyen bir iş. Severek yaptığım için zor gelmiyor. Bebeğin yapım aşamaları uzun sürüyor. Bebekler mizansen veya yöresel olabiliyor. Siparişe göre fotoğraf veya resim getiriyorlar. Resme bakarak o kişinin istediği kompozisyonda bebeği yapabiliyorum. Örneğin çalışma ortamı veya objelerin birebir halini minyatür olarak yapabiliyorum." dedi.

Kitre, pamuğun bitki tutkalı ile şekillenmiş hali

Keven bitkisinin özünden elde edilen yapışkan malzemeye kitre dendiğini dile getiren Kestane, "Bu tutkalı pamukla birlikte kullanarak bebek veya insan figürleri yapıyoruz. Ayrıca hayvan figürleri de oluşturabiliyoruz. Pamuğun tutkalla şekillenmiş hali diyebiliriz yani." ifadelerini kullandı.

Türkan Kestane, yaptığı kitre bebekleri İstanbul, Eskişehir ve İzmir'in yanı sıra yurt dışına da gönderdiğini belirtti.

Siparişe göre kitrelere göre bebek yaparak verilen adreslere kargo ile gönderdiğini kaydeden Türkan Kestane, kitre bebeklerin fiyatlarının tasarıma göre değiştiğini, istenilen özel kıyafetlere göre fiyatın arttığını ancak ortalama bir kitreyi 500 ila 1500 lira arasında yaptığını ifade etti.