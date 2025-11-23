Haberler

Niksar'da Kitre Bebek Sanatı: Türkan Kestane'nın Başarısı

Niksar'da Kitre Bebek Sanatı: Türkan Kestane'nın Başarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde ev kadını Türkan Kestane, 15 yıldır kitre bebek yaparak 5 binin üzerinde eser üretti. Niksar Belediyesi'nin desteğiyle açtığı atölyede, siparişlere özel kitre bebekler yapıyor ve bu eserleri yurt içi ve yurt dışına kargo ile gönderiyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ev kadını Türkan Kestane, kişiye özel kitre bebekler yapıyor.

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle 15 yıl önce kitre bebek yapımına başlayan Kestane, açtığı atölyede 5 binin üzerinde kitre bebek üretti.

Türkan Kestane, AA muhabirine, Niksar Belediyesinin katkılarıyla 2010'da açılan atölyesinde kitre bebek çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kendi adına bir şey yapmak istediği için bu yola çıktığını ifade eden Kestane, "Önceden resme ilgim vardı. Bunu bebek ile 3 boyutlu hale dönüştürdüm. Kitre bebek yapımı sabır isteyen bir iş. Severek yaptığım için zor gelmiyor. Bebeğin yapım aşamaları uzun sürüyor. Bebekler mizansen veya yöresel olabiliyor. Siparişe göre fotoğraf veya resim getiriyorlar. Resme bakarak o kişinin istediği kompozisyonda bebeği yapabiliyorum. Örneğin çalışma ortamı veya objelerin birebir halini minyatür olarak yapabiliyorum." dedi.

Kitre, pamuğun bitki tutkalı ile şekillenmiş hali

Keven bitkisinin özünden elde edilen yapışkan malzemeye kitre dendiğini dile getiren Kestane, "Bu tutkalı pamukla birlikte kullanarak bebek veya insan figürleri yapıyoruz. Ayrıca hayvan figürleri de oluşturabiliyoruz. Pamuğun tutkalla şekillenmiş hali diyebiliriz yani." ifadelerini kullandı.

Türkan Kestane, yaptığı kitre bebekleri İstanbul, Eskişehir ve İzmir'in yanı sıra yurt dışına da gönderdiğini belirtti.

Siparişe göre kitrelere göre bebek yaparak verilen adreslere kargo ile gönderdiğini kaydeden Türkan Kestane, kitre bebeklerin fiyatlarının tasarıma göre değiştiğini, istenilen özel kıyafetlere göre fiyatın arttığını ancak ortalama bir kitreyi 500 ila 1500 lira arasında yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.