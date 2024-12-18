Niksar'da 'Hep Birlikte Elele Güzel Günlere' Programı Düzenlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde "Hep Birlikte Elele Güzel Günlere" programı yapıldı.

Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Niksar İHH koordinesindeki program Niksar Belediyesi Oyun Salonu'nda düzenlendi.

Etkinliğe, Niksarlı çocuklar ve aileleri ile Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Refik Kaymakamı Volkan Sarıtoprak, AK Parti Niksar Kadın Kolları Başkanı Nihal Güler, Sosyal Hizmetler Müdürü İlhami Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan katıldı.

Oyun alanlarında eğlenceli vakit geçiren çocuklara protokol üyeleri de eşlik etti.