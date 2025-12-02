Haberler

Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yaralandı

Tokat'ta 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yaralandı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir otomobil, jandarma personeline çarparak yaralanmasına neden oldu. Sürücü, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı jandarma personeli yaralandı.

Niksar Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Çamiçi yaylasında yol kontrolü yapıldığı sırada 18 yaşındaki E.T. idaresindeki 60 ACH 844 plakalı otomobil "dur" ihtarına uymayarak Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karaca'nın sol ayağına çarpıp kaçtı.

Ekiplerce başlatılan yakalama çalışmaları sonrası sürücü E.T, ilçe merkezinde yakalandı.

Yaralanan Karaca ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
