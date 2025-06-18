Niksar'da Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Niksar'da Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Salih Bayram idaresindeki 34 CTZ 199 plakalı cip, Bağlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Enes Daşkesen yönetimindeki 60 AFH 652 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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