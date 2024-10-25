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Niksar'da 3 Bin Balık Yavrusu Kurtarıldı

Niksar'da 3 Bin Balık Yavrusu Kurtarıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde su seviyesi düşen sulama kanalında mahsur kalan yaklaşık 3 bin balık yavrusu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp Kelkit Nehri'ne bırakıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde su seviyesi düşen kanalda mahsur kalan yaklaşık 3 bin balık yavrusu, kurtarılıp Kelkit Nehri'ne bırakıldı.

Niksar ilçesi Dönekse mevkiinde bulunan kanalda, sulama mevsiminin sona ermesiyle su seviyesi düştüğü için balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bölgeye gitti. Müdürlükte görevli veteriner hekimler, duruma müdahale ederek yaklaşık 3 bin balık yavrusunu kurtardı. Ekipler, yavru balıkları Kelkit Nehri'ne götürüp bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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