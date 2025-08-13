Niksar'da 178 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 178 litre sahte alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Büro ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına karşı mücadele ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 178 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Şüphe üzerine Mezbaha Sokak'ta durdurulan araçta yapılan aramada, 178 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
