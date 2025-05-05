Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Niksar'da 05.05.2025 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu

Niksar'da 05.05.2025 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde, 16 çift 05.05.2025 tarihinde nikah töreni gerçekleştirerek bu özel tarihi unutulmaz kılmayı hedefledi. Çiftler, nikah salonunda sırayla nikah kıydırdı. Rümeysa Şahin ve Necati Batur da bu anlamlı günde evlenenler arasında yer aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan 16 çift, nikah salonunda sırayla nikah kıydırdı.

Nikah töreni sonrası mutluluklarını dile getiren çiftler özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Rümeysa Şahin ve Necati Batur ise bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.