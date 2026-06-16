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Niksar Anadolu Lisesinde yeni eğitim alanları hizmete açıldı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan fizik, kimya-biyoloji laboratuvarı, kütüphane, müzik sınıfı ve konferans salonu gibi yeni eğitim alanları düzenlenen törenle açıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan yeni eğitim alanları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Niksar Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri programına katılan Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, okulda yapımı tamamlanan fizik laboratuvarı, kimya-biyoloji laboratuvarı, okul kantini, okul kütüphanesi, müzik sınıfı ve konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler de katıldı.

Kaymakam Perçi ve beraberindeki protokol üyeleri, yeni hizmete alınan bölümlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletileri ve sportif gösteriler de gerçekleştirildi.

Katılımcılar öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Etkinliğin sonunda Kaymakam Perçi, okula sağladığı katkılardan dolayı AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş'a plaket takdim etti.

Perçi, öğrencilerin daha modern ve donanımlı ortamlarda eğitim almasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, yeni eğitim alanlarının okul, öğrenciler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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