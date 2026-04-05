Haberler

Rusya'dan Ukrayna'ya İha Saldırısı: 5 Ölü, 25 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın Nikopol kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra bölgedeki bir pazarda yangın çıkarken, birçok stant ve dükkan zarar gördü.

KİEV, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın cephe hattında yer alan Nikopol kentine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Bölgedeki askeri makamlar, Dnipropetrovsk bölgesinin merkezinde yer alan kentteki bir pazara cumartesi günü Rus yapımı Birinci Şahıs Görüşü (FPV) İHA'lar ile saldırı düzenlendiğini, bunun sonucunda yangın çıktığını ve pazar stantlarının yanı sıra yakındaki bir dükkanın da hasar gördüğünü bildirdi.

Şarapnel yaralanmaları, patlama kaynaklı travmalar ve yanıklar nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırılırken, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

