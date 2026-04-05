Rusya'dan Ukrayna'ya İha Saldırısı: 5 Ölü, 25 Yaralı

KİEV, 5 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın cephe hattında yer alan Nikopol kentine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Bölgedeki askeri makamlar, Dnipropetrovsk bölgesinin merkezinde yer alan kentteki bir pazara cumartesi günü Rus yapımı Birinci Şahıs Görüşü (FPV) İHA'lar ile saldırı düzenlendiğini, bunun sonucunda yangın çıktığını ve pazar stantlarının yanı sıra yakındaki bir dükkanın da hasar gördüğünü bildirdi.

Şarapnel yaralanmaları, patlama kaynaklı travmalar ve yanıklar nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırılırken, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

