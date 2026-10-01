Nikah kıymayan Beziers Belediye Başkanı Menard için 7 bin 500 avro ceza istendi

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Fransa'da savcılık, Cezayirli bir erkek ile Fransız bir kadının nikahını kıymayı reddeden Beziers Belediye Başkanı Robert Menard hakkında 7 bin 500 avro para cezası verilmesini talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Menard, 2023'te belediyesine müracaat eden Cezayirli bir erkek ile Fransız bir kadının nikahını kıymayı reddettiği gerekçesiyle Montpellier Mahkemesi'nde yargılandı.

Montpellier Savcısı Thierry Lescouarc'h duruşma sırasında yaptığı açıklamada, belediye başkanının kanunları ve iç tüzükleri uygulamakla görevli olduğunu belirterek, "Dolayısıyla, belediye başkanları bir nikah kıymayı reddedemez." dedi.

Lescouarc'h, Menard hakkında 7 bin 500 avro para cezası talep etti.

Menard ise mahkemede, aldığı kararın arkasında olduğunu vurguladı.

"Bir Çinli de olsa, aynı şeyi yapardım." diyen Menard, bir belediye başkanının Fransa topraklarında olmaması gereken bir kişinin nikahını kıymak zorunda olmaması gerektiğini savundu.

Mahkemenin kararını 1 Aralık'ta açıklaması bekleniyor.

Menard, Temmuz 2023'te Eva isimli bir Fransız kadın ile hakkında Fransa topraklarını terk etme kararı olan Mustafa isimli bir Cezayirlinin nikahını "sahte bir evlilik" olduğu iddiasıyla kıymayı reddetmişti.

Söz konusu çift, nikahlarını kıymayı reddeden Menard hakkında şikayetçi olmuştu.

Mustafa, aynı yıl Fransa'dan sınır dışı edilmiş, bu yaz ise ülkesi Cezayir'de Eva ile evlenmişti.

Kaynak: AA