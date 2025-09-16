Haberler

Nijeryalı Şef Hilda Bassey Effiong, Jollof Pilavıyla Guinness Rekoru Kırdı

Nijeryalı ünlü şef Hilda Bassey Effiong, Lagos'ta gerçekleştirilen etkinlikte 8,780 kilogramlık jollof pilavı servisiyle Guinness Dünya Rekoru kırdı. Etkinliğe katılan birçok kişi, bu tarihi anı yaşadı.

Nijeryalı ünlü şef Hilda Bassey Effiong, "Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi (8 bin 780 kilogram)" ile Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Ülkenin en kalabalık şehri Lagos'taki bir otelde, bir gıda markası işbirliğiyle hafta sonu düzenlenen etkinlikte pişirilen dev porsiyon, Guinness yetkilileri tarafından resmen onaylandı.

Guinness Dünya Rekorları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni rekor: Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi - 8 bin 780 kilogram. Hilda Baci ve Gino tarafından Victoria Island, Lagos, Nijerya'da gerçekleştirildi. ifadelerine yer verdi.

Öte yandan etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ünlü isim ve yemek tutkunu rekor anına tanıklık etti.

Halk arasında "Hilda Baci" olarak bilinen 29 yaşındaki Effiong, 2023'te düzenlediği ve dünya çapında ses getiren "maraton yemek pişirme" etkinliğiyle adını duyurmuştu.

Nijerya'nın önde gelen şeflerinden ve kültürel elçilerinden biri olan Effiong, bu kez de Nijerya mutfağını uluslararası alanda tanıttı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
