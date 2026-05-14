Haberler

Nijerya ve Ruanda ortak mekanizmaları yeniden canlandırma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile Ruandalı mevkidaşı Paul Kagame, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli mekanizmaların yeniden hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmede, ortak hedefler ve Afrika içi entegrasyon konuları ele alındı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile Ruandalı mevkidaşı Paul Kagame, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için çeşitli mekanizmaların yeniden hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, Afrika CEO Forumu'na katılmak üzere gittiği Ruanda'nın başkenti Kigali'de Kagame ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, 2021 yılında imzalanan Ortak Daimi Bakanlar Komisyonu'nun (JPMC) yeniden canlandırılmasının, ortak hedeflerin ilerletilmesi açısından kritik olduğuna vurgu yaptı.

Tinubu ve Kagame ayrıca komisyonun bir sonraki toplantısına Nijerya'nın ev sahipliği yapması konusunda anlaşmaya vardı.

Konsolosluk konularının da ele alındığı görüşmede Tinubu, Ruanda'nın Nijerya vatandaşlarına tanıdığı 30 günlük vizesiz giriş uygulamasına karşılık verilmesinin, Panafrikanizm ruhu çerçevesinde ciddi şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

İki lider, turizm, yasa dışı uyuşturucuyla mücadele ve yolsuzlukla mücadele alanlarında bekleyen mutabakat zaptlarının hayata geçirilmesini de görüştü.

Bu kapsamda Tinubu'nun Afrika içi entegrasyon, karşılıklı saygı ve ortak refah konularına bağlılığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın (AfCFTA) iki ülke arasında etkin şekilde uygulanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Liderler, anlaşmaya desteklerini yineledi.

Kaynak: AA / Adam Abu
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler

Montella'ya flaş çağrı: Herhalde artık onu milli takıma davet ederler
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu! İbrahim Hatipoğlu Galatasaray’daki görevine veda etti

Bir devir sona erdi! Sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu

Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Bu takımı kim durduracak? Şampiyonlar!