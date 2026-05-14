Nijerya ve Ruanda ortak mekanizmaları yeniden canlandırma kararı aldı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile Ruandalı mevkidaşı Paul Kagame, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için çeşitli mekanizmaların yeniden hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, Afrika CEO Forumu'na katılmak üzere gittiği Ruanda'nın başkenti Kigali'de Kagame ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, 2021 yılında imzalanan Ortak Daimi Bakanlar Komisyonu'nun (JPMC) yeniden canlandırılmasının, ortak hedeflerin ilerletilmesi açısından kritik olduğuna vurgu yaptı.

Tinubu ve Kagame ayrıca komisyonun bir sonraki toplantısına Nijerya'nın ev sahipliği yapması konusunda anlaşmaya vardı.

Konsolosluk konularının da ele alındığı görüşmede Tinubu, Ruanda'nın Nijerya vatandaşlarına tanıdığı 30 günlük vizesiz giriş uygulamasına karşılık verilmesinin, Panafrikanizm ruhu çerçevesinde ciddi şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

İki lider, turizm, yasa dışı uyuşturucuyla mücadele ve yolsuzlukla mücadele alanlarında bekleyen mutabakat zaptlarının hayata geçirilmesini de görüştü.

Bu kapsamda Tinubu'nun Afrika içi entegrasyon, karşılıklı saygı ve ortak refah konularına bağlılığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın (AfCFTA) iki ülke arasında etkin şekilde uygulanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Liderler, anlaşmaya desteklerini yineledi.