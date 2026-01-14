Haberler

Nijerya ve AB, stratejik ortaklığı derinleştirmeyi hedefliyor

Güncelleme:
Nijerya ile Avrupa Birliği, ticaret, güvenlik, iklim eylemi ve ekonomik kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirmek için stratejik ortaklıklarını derinleştirme kararı aldı. Görüşmelerde Nijerya'nın kalkınma öncelikleri ile AB'nin stratejik hedeflerinin uyumlu olduğu vurgulandı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dunoma Ahmed, AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot'u başkent Abuja'da kabul etti.

Ahmed, burada yaptığı açıklamada, AB'yi Nijerya'nın en önemli kalkınma ve stratejik ortaklarından biri olarak nitelendirerek, işbirliğinin ticaret, yatırım, güvenlik, yönetişim, iklim, dijital ekonomi, tarım, eğitim, sağlık ve insani yardım gibi alanları kapsadığını vurguladı.

Ekonomik çeşitlendirmeyi artırmak istediklerini belirten Ahmed, Avrupalı yatırımcıları ülkeye davet etti.

Ahmed, terörle mücadele, şiddetli aşırılıkların önlenmesi, Gine Körfezi'nde deniz güvenliği ve çatışma sonrası iyileşme süreçlerinde AB desteğinin önemine dikkati çekti.

Mignot ise Nijerya'nın kalkınma öncelikleri ile AB'nin stratejik hedeflerinin uyumlu olduğunu belirtti.

Mart 2026'da Abuja'da düzenlenmesi planlanan Nijerya-AB Bakanlar Toplantısı ile işbirliğinin daha da güçlendirileceğini vurgulayan Mignot, AB'nin Global Gateway Stratejisi kapsamında altyapı, dijital bağlantı, temiz enerji, su taşımacılığı, tarım ve gençlik programlarına destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
