Nijerya ile ABD'nin düzenlediği ortak operasyonda 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusu ile ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen ortak hava operasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP mensubu 20'den fazla terörist öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Samaila Uba, yaptığı açıklamada, Nijerya ordusu ile AFRICOM'un Borno eyaletine bağlı Metele bölgesinde ISWAP'a yönelik ortak hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyon kapsamında, istihbarat raporları doğrultusunda bölgede hareket halinde olduğu ve yeniden gruplaştığı tespit edilen ISWAP unsurlarının hedef alındığını dile getirdi.

Ortak hava saldırısında 20'den fazla örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydeden Uba, operasyonu "terörle mücadele kampanyasında önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Uba, Nijerya Silahlı Kuvvetleri ile AFRICOM işbirliğinde yürütülen operasyonların, terör örgütlerinin hareket kabiliyetini sınırlandırmayı, yeniden yapılanmalarını engellemeyi ve bölgedeki güvenli sığınaklarını ortadan kaldırmayı amaçladığını aktardı.

"Teröristler için ülkenin hiçbir yerinde güvenli alan olmayacak." ifadesini kullanan Uba, ordunun Nijerya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.