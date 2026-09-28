Nijerya Ordusu, Plateau eyaletindeki Mangu bölgesine 178 takviye asker gönderdi

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle, eyalete takviye asker gönderildiği bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Vekili Adebayo Adewumi düzenlediği basın toplantısında, ordunun Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde son zamanlarda artan silahlı saldırılara karşı önlemler aldığını belirtti.

Bölgeye 178 takviye asker gönderildiğini aktaran Adewumi, bunun güvenlik operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlayan ordunun son yeniden yapılanmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Adewumi, yeni görevlendirilen personelin görev bölgelerine ve operasyonel sorumluluklarına ilişkin çalışmalara derhal başladığını ifade etti.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, bu ay gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA