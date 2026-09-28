Haberler

Nijerya Ordusu, Plateau eyaletindeki Mangu bölgesine 178 takviye asker gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Ordusu, Plateau eyaletindeki Mangu bölgesinde artan silahlı saldırılara karşı bölgeye 178 takviye asker gönderildiğini bildirdi. Ordu yetkilisi Adebayo Adewumi, bunun güvenlik operasyonlarını güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi; saldırılarda bu ay 20 kişi öldü.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle, eyalete takviye asker gönderildiği bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Vekili Adebayo Adewumi düzenlediği basın toplantısında, ordunun Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde son zamanlarda artan silahlı saldırılara karşı önlemler aldığını belirtti.

Bölgeye 178 takviye asker gönderildiğini aktaran Adewumi, bunun güvenlik operasyonlarını güçlendirmeyi amaçlayan ordunun son yeniden yapılanmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Adewumi, yeni görevlendirilen personelin görev bölgelerine ve operasyonel sorumluluklarına ilişkin çalışmalara derhal başladığını ifade etti.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, bu ay gerçekleştirdiği saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 126 sitede yayınlandı.
Fast food devinden büyük dönüşüm! Menüden restorana her şey yenileniyor

Fast food devinden yıllar sonra radikal karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! İzlandalı bakan onu kendi sözleriyle vurdu
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
Aile tutuklandı, iddialar havada uçuştu! Büşra bebekten hala iz yok

Aile tutuklandı, iddialar havada uçuştu! Büşra bebeğe ne oldu?
Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Leao sonradan girdi, takımı 3 puanı kaptı

Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Ünlü şarkıcıdan radikal karar: Müziği bırakıp baba mesleğine dönecek
Akıma kapılan vatandaşın acı sonu! Kamera her şeyi anbean kaydetti

Çatıda kahreden son!