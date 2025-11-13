Haberler

Nijerya Ordusu Boko Haram'dan 74 Genç Kurtardı

Güncelleme:
Nijerya'nın Borno eyaletinde, ordu terör örgütü Boko Haram'dan 74 genci kurtardı. Hadin Kai Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen başarılı müdahalede, teröristlerin saldırısını engelleyerek gençlerin hayatları kurtarıldı.

Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'dan 74 genci kurtardığı bildirildi.

Ülkede teröristlere yönelik Hadin Kai Operasyonu'nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Gençlik Hizmet Birlikleri (NYSC) üyelerinin Borno eyaletindeki Buratai-Kamuya kara yolunda Boko Haram'ın baskınına uğradığını belirtti.

Uba, baskını engelleyen ordunun teröristlerden 74 genci kurtardığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
