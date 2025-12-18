Haberler

Nijerya ordusunun operasyonunda çok sayıda Boko Haram üyesi öldürüldü

Güncelleme:
Nijerya ordusu, Borno eyaletinde düzenlediği operasyonda Boko Haram terör örgütüne büyük bir darbe vurdu. Çok sayıdaki terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün düzenlediği terör eylemlerinin ülkede yarattığı yıkım yıllardır devam ediyor.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Ülkede teröristlere yönelik "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde operasyon düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin yaralandığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
