Nijerya ordusunun operasyonunda 74'ten fazla terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, Borno eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 74 teröristi öldürdü ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirdi.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği operasyonlarda 74 teröristi etkisiz hale getirdi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onoja, operasyonlarda 74 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Onoja, teröristlere ait 41 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Onoja, bu başarıların ordunun kritik altyapıyı koruma ve ülke genelinde asayişi sağlama konusundaki kararlılığını vurguladığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
