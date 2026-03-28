Nijerya ordusunun düzenlediği operasyonda 38 terörist öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde düzenlenen operasyonda, Boko Haram ve ISWAP'a yönelik gerçekleştirilen baskında 38 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda yaşam destek yapıları imha edildi ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Ülkede teröristlere yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Borno'ya bağlı Madaragrau bölgesinde Boko Haram ve DEAŞ terör örgütünün Batı Afrika kolu ISWAP'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Uba, operasyonda 38 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Operasyonda yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Uba, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
