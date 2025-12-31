Nijerya'da 3 günde 47 terörist öldürüldü

Nijerya ordusunun 3 günde düzenlediği operasyonlarda 47 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun son 72 saatte ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 47 teröristin öldürüldüğü kaydedilerek, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığı ve 19 teröristin de yakalandığı ifade edildi.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 30 sivilin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah, motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.