Nijerya'nın Yobe eyaletinde difteri nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde, bu yıl 13 kişinin difteri nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yobe Eyaleti Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komiseri Muhammad Gana basına yaptığı açıklamada, eyalette bu yıl bildirilen vaka sayısının Eylül 2025 ve öncesine kıyasla önemli ölçüde düşük olduğunu aktardı.

Eylül 2025'te 1100 vakanın tespit edildiğini kaydeden Gana, ocak ayından bu yana eyaletin farklı bölgelerinde difteri vakalarının yayıldığını aktardı.

Yobe'de bu yıl ocak-eylül döneminde 511 difteri vakasının kaydedildiğini ve bu kişilerden 13'ünün öldüğü bilgisini veren Gana, 2023'te 3 bin 80 ile zirve yapan vaka sayısındaki düşüşü, salgına karşı sürdürülen etkin mücadele çalışmalarına bağladı.

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedilirken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla salgında ikinci dalganın yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Nijerya'da sağlık alanında en önemli sorunlar arasında Lassa ateşi, kolera ve difteri gibi bulaşıcı hastalıklar öne çıkıyor.

Ülkede son yıllarda bu hastalıklara bağlı salgınlar sıkça görülürken, sağlık yetkilileri salgınların kontrol altına alınması için aşılama ve önleyici sağlık çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA