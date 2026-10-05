Nijerya'nın Plateau eyaletinde sokağa çıkma yasağına rağmen saldırılarda 28 kişi öldü

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau'da güvenlik sorunları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen Mangu, Bokkos ve Barkin Ladi bölgelerinde saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge yetkilileri, saldırılara ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen çete üyelerinin, geçen ayki saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalette artan saldırılar nedeniyle 21 Eylül'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA