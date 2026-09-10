Nijerya'nın Plateau eyaletinde difteri nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde, difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.

Plateau eyaleti sağlık yetkililerden Dr. Maren Damulak, yaptığı açıklamada, eyalette difterinin yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Damulak, eyaletteki difteri vakası sayısının 149'dan 303'e yükseldiğini, hastalıktan yaşamını yitiren kişi sayısının 27'ye çıktığını aktardı.

Etkilenenlerin çoğunun difteri aşısı yaptırmamış kişiler olduğuna işaret eden Damulak, "Etkilenenlerin önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor. Eyalet hükümeti, hastalığın yayılmasını önlemek için çaba gösteriyor." dedi.

Plateau eyaletinde difteri vakalarının yayılması üzerine 7 Eylül'den itibaren tüm devlet ve özel ilkokul ile ortaokulların kapatılmasına karar verilmişti.

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedilirken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme neden olabiliyor.

Kaynak: AA