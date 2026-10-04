Nijerya'nın Plateau eyaletinde 4 araçlı zincirleme kazada 20 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 4 araçlı zincirleme kazada 20 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Plateau eyaletinde dört aracın karıştığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yetkililere göre kaza cuma günü Hawan-Kibo-Jos ana otoyolunda fren arızası ve direksiyon hakimiyeti kaybı nedeniyle meydana geldi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.
ABUJA, 4 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde dört aracın karıştığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Nijerya Federal Yol Güvenliği Birlikleri Sözcüsü Osondu Ohaeri'nin cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre kaza, cuma günü öğleden sonra bölgenin ana otoyolu Hawan-Kibo-Jos üzerinde meydana geldi.
Ohaeri, ön inceleme bulgularına dayanarak zincirleme kazanın, "fren arızası ve direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesinden" kaynaklandığını söyledi.
Kazaya 25 kişinin karıştığını kaydeden Ohaeri, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Görgü tanıkları ise, yokuş aşağı seyreden yolcu otobüsünün kontrolünü kaybederek aralarında bir kamyonun da bulunduğu araçlara çarptığını aktardı.
Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.