Nijerya'nın Kwara Eyaletinde Silahlı Saldırı: En Az 100 Ölü

ABUJA, 5 Şubat (Xinhua -- Nijerya'nın orta kesimindeki Kwara eyaletinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler iki köye saldırı düzenledi. Yerel kaynaklara göre salı günü geç saatlerde gerçekleşen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, çarşamba günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, saldırganların Kaiama Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan Woro ve Nuku topluluklarını hedef aldığını belirtti. Silahlı kişilerin çarşamba sabahı erken saatlerde bölgeye yeniden dönerek sivillere rastgele ateş açtığı, saldırıların geniş çaplı yıkıma yol açtığı ve bazı evlerin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.

Nijerya Kızılhaç Derneği'nden bir yetkili Xinhua'ya yaptığı açıklamada, can kaybının günün erken saatlerinde 67'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkili, saldırganların kötü yol koşullarını fırsat bilerek ikinci bir saldırı düzenlemesinin ardından çarşamba öğleden sonra ölü sayısının 100'ün üzerine çıktığını belirtti.

Yetkili ayrıca, hayatta kalanlar ile yerel avcıların, eyalet güvenlik güçleri olay yerine ulaşmadan önce arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.

Kwara eyalet hükümeti çarşamba günü saldırıları kınayarak, bunları "terörist grupların devam eden güvenlik operasyonlarına karşı verdiği çaresiz bir tepki olarak" nitelendirdi.

Kwara Eyalet Valisi Abdulrahman Abdulrezak da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve güvenlik birimlerine bölgedeki operasyonları yoğunlaştırma talimatı verdi.