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Nijerya'da 40 çete üyesi etkisiz hale getirildi

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Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 40 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 40 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun silahlı çete üyelerinin Katsina eyaletine bağlı Bakori bölgesindeki Guga köyüne saldırı girişimini engellediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı girişiminin engellenmesinin ardından ordunun çete üyelerine operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyonda 40 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığı aktarıldı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA
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