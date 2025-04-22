Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Arkasında bu mektubu bırakan şahıs canına kıydı

Nijerya'nın Benue Eyaletindeki Silahlı Saldırılarda Can Kaybı 72'ye Yükseldi

Nijerya'nın Benue Eyaletindeki Silahlı Saldırılarda Can Kaybı 72'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Benue eyaletinde 15 Nisan'da gerçekleşen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye ulaştığı bildirildi. Vali Hyacinth Alia, güvenlik güçlerinin bölgeye müdahalesinin ardından 12 cesedin daha bulunduğunu açıkladı. Alia, federal hükümetin güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini vurguladı.

Nijerya'nın Benue eyaletinde 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Benue Valisi Hyacinth Alia, Channel televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırı bölgelerine girmesinin ardından 12 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 72'ye çıktığını aktaran Alia, çok sayıda yaralının da hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Artan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Alia, "Benue genelinde bu tür saldırıların önüne geçilebilmesi için federal hükümetin güvenlik önlemlerini acilen artırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Alia, ayrıca saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan birçok kişinin, güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlanmasının ardından geri dönmeye başladığı bildirdi.

Silahlı kişiler, 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa bölgesine saldırılar düzenlemişti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.