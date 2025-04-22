Nijerya'nın Benue Eyaletindeki Silahlı Saldırılarda Can Kaybı 72'ye Yükseldi

Nijerya'nın Benue eyaletinde 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Benue Valisi Hyacinth Alia, Channel televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırı bölgelerine girmesinin ardından 12 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 72'ye çıktığını aktaran Alia, çok sayıda yaralının da hastanelerde tedavi altında olduğunu söyledi.

Artan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Alia, "Benue genelinde bu tür saldırıların önüne geçilebilmesi için federal hükümetin güvenlik önlemlerini acilen artırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Alia, ayrıca saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan birçok kişinin, güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlanmasının ardından geri dönmeye başladığı bildirdi.

Silahlı kişiler, 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa bölgesine saldırılar düzenlemişti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.