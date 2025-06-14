Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 102 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 102 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 102 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 102 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Benue Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Özel Danışmanı Joseph Har, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Yelewata bölgesine saldırı düzenlediğini kaydetti.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 102 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken; hükümetten vatandaşlarına sakin olma çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde kanlı bir saldırı gerçekleşti. Benue Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Özel Danışmanı Joseph Har, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Yelewata bölgesine saldırı düzenlediğini kaydetti.

102 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Har, saldırıda 102 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, buna ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Har, bölge halkına sakin olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Benue Polis Sözcüsü Udeme Edet ise bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayın kontrol altına alındığını ifade etti.

Öte yandan, ulusal basındaki haberlerde saldırının hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanlarının, 2 Haziran'da eyaletin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

vay @mq

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