Nijerya'nın Adamawa eyaletinde operasyonlarda 16 terörist öldürüldü, 3 asker öldü

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, yaptığı yazılı açıklamada, dün ve bugün ordunun Adamawa'da teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda, 16 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Goni, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Goni, operasyonlar sırasında askerlerin saldırıları püskürterek teröristleri geri çekilmeye zorladığını ancak çatışmalar sırasında 3 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Operasyonlarda yaralanan askerlerin bölgeden tahliye edilerek tedavi altına alındığını aktaran Godi, etkilenen bölgelerde takip ve temizlik operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde yıllardır terör örgütü Boko Haram faaliyet gösteriyor.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA