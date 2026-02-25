Haberler

Nijerya, ABD Kongresi üyelerinin "dini zulüm" iddialarını reddetti

Güncelleme:
Nijerya Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, ülkede Hristiyanlara yönelik sistematik dini zulüm olduğu iddialarını reddetti. İdris, güvenlik sorunlarının farklı toplulukları etkilediğini ancak bunun devlet politikasıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

Nijerya hükümeti, "ülkede Hristiyanlara yönelik sistematik dini zulüm bulunduğu" yönündeki iddiaları reddetti.

Nijerya Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, ABD Kongresi'nin Başkan Donald Trump'a sunduğu rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede herhangi bir dini grubu hedef alan devlet politikası bulunmadığını belirtti.

Nijerya'nın bazı bölgelerinde ciddi güvenlik sorunlarının bulunduğunu kabul ettiklerini belirten İdris, ancak şiddetin dini temelli bir devlet politikasıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

İdris, "Ülkemizde terörizm, silahlı çeteler ve yerel çatışmaların yol açtığı güvenlik sorunları farklı toplulukları etkiliyor. Hükümetimiz, din, etnik köken ya da bölge ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşların korunmasında kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Nijerya Anayasası'nın din ve ibadet özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan İdris, hükümetin bu hakları korumaya devam edeceğinin altını çizdi.

İdris, Nijerya'nın ABD ile güvenlik, ekonomik kalkınma ve bölgesel istikrar alanlarında işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD'li bazı Kongre üyelerince yürütülen incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, Nijerya'da Hristiyanlara yönelik iddia edilen zulüm ve aşırılık yanlısı şiddet olaylarına yer verilmişti. Söz konusu raporun, Riley Moore ile Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi Başkanı Tom Cole öncülüğünde hazırlandığı bildirilmişti.

