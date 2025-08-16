Nijerya Güvenlik Güçleri, El-Kaide Bağlantılı Terörist Elebaşı Usman'ı Yakaladı

Nijerya güvenlik güçleri, terör örgütü El-Kaide bağlantılı Ansaru'nun en çok aranan elebaşlarından Mahmud Muhammed Usman'ın yakalandığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, başkent Abuja'daki Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede El-Kaide bağlantılı Ansaru terör örgütünün en çok aranan elebaşlarından Abu Bara'a, Abbas ve Mukhtar kod adlarıyla bilinen Usman'ın düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Ribadu, Usman'ın yanı sıra terör örgütünün bir diğer sözde üst düzey yöneticisi Abubakar Abba ile çok sayıda teröristin de yakalandığını aktardı.

Operasyonun mayısta başlatıldığını ve temmuzda sonuçlandığını belirten Ribadu, "Yüksek riskli, istihbarata dayalı bir terörle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı ve Ansaru terör örgütünün üst yönetimi etkisiz hale getirildi." dedi.

Ribadu, 2012'de Boko Haram'dan ayrılarak kurulan Ansaru'nun başlangıçta kendisini "daha insancıl bir alternatif" olarak tanıttığını belirterek, terör örgütünün kısa sürede güvenlik güçleri, siviller ve devlet altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.

Yakalanan örgüt elebaşlarının Nijerya'da son yıllarda gerçekleştirilen birçok büyük saldırının planlayıcısı olduğunu söyleyen Ribadu, "Ülkemizi hedef alan bu tehdide karşı güvenlik güçlerimiz kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.