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Nijerya, Güney Afrika'dan 271 vatandaşını daha tahliye etti

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Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da artan yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları nedeniyle gönüllü geri dönüş programı kapsamında 271 vatandaşını daha ülkeye getirdi. Toplam tahliye edilen sayı 595'e yükseldi.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da artan yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları nedeniyle bu ülkeden gönüllü geri dönüş programı kapsamında 271 vatandaşını daha ülkeye getirdi.

Nijerya Diaspora Komisyonundan (NiDCOM) yapılan açıklamada, tahliye edilen 271 vatandaşı taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı belirtildi.

Tahliye operasyonunun Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla yürütülen gönüllü geri dönüş programı kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Güney Afrika'dan ülkelerine dönmek isteyen Nijeryalıların güvenli şekilde tahliye edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, tahliye programının, Güney Afrika'dan düzensiz göçmenlere yönelik artan baskılar ve bazı sivil grupların 30 Haziran'a kadar ülkedeki belgesiz göçmenlerin ayrılması çağrısının ardından başlatıldığı kaydedildi.

Son tahliye öncesinde iki etapta toplam 324 Nijeryalı ülkeye getirilmişti. Son uçuşla birlikte Güney Afrika'dan tahliye edilen Nijeryalıların sayısı 595'e yükseldi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılardan etkilenen Nijeryalıların güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için tahliye çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurmuştu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
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