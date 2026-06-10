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Nijerya, Güney Afrika'dan tahliye edilen ilk grubunu yarın karşılayacak

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Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle tahliye edilen ilk grup Nijeryalının yarın ülkeye ulaşacağını bildirdi. Olaylarda 2 Nijeryalı hayatını kaybetmişti.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da yeniden artan yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle tahliye edilen ilk grup Nijeryalının yarın ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Kimiebi Ebienfa, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'da bulunan Nijeryalı vatandaşların tahliye çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Ebienfa, tahliye edilen ilk grubun bu gece Güney Afrika'dan yola çıkacağını ve yarın Lagos'taki havalimanına ulaşacağını kaydetti.

Ülkeye dönüşlerinin ardından tahliye edilenlerin kayıt ve kimlik tespit işlemlerinin yapılacağını belirten Ebienfa, bu kişilerin, gerekli destek sağlandıktan sonra aileleriyle buluşturulacağını aktardı.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara ülke yasalarına saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
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