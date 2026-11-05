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Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, Abubakar'ın 2027 ADC adaylığını geçersiz saydı

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Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, Atiku Abubakar'ın 2027 seçimlerinde ADC'den adaylığını geçersiz saydı. Mahkeme, partinin ulusal yürütme komitesinin hukuka aykırı oluşturulduğunu belirterek adaylığın yok hükmünde olduğuna karar verdi. ADC karara itiraz edeceğini açıkladı.

Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atiku Abubakar'ın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Afrika Demokratik Kongresi (ADC) partisinden aday gösterilmesini geçersiz saydı.

Yargıç Peter Lifu başkanlığındaki mahkeme verdiği kararda, eski Senato Başkanı David Mark'ın liderliğindeki partinin ulusal yürütme komitesinin oluşumunun "hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

Kararda, söz konusu komitenin hukuka uygun oluşturulmadığı ve bu nedenle parti adına karar alma yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Abubakar'ın ADC'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesinin "yok hükmünde" olduğu ifade edilen kararda, aday gösterilmesinin de bu yüzden geçersiz sayıldığı aktarıldı.

ADC karara itiraz edecek

ADC yönetimi, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Abubakar, daha önce seçim kampanyasını başlatmış ve eski Rivers Eyaleti Valisi Rotimi Amaechi'yi cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlemişti.

Karar, Cumhurbaşkanı Bola Tinubu liderliğindeki iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresine (APC) karşı muhalefeti ADC çatısı altında birleştirme çabalarının sürdüğü dönemde alındı.

İttifakta, 2027 seçimlerinde iktidara alternatif oluşturmayı hedefleyen çok sayıda siyasi isim yer alıyor.

Nijerya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 16 Ocak 2027'de yapılması planlanıyor. Seçim gündeminde güvenlik sorunları, ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve demokratik yönetimin geleceğine ilişkin tartışmaların öne çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA
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