Nijerya Diaspora Komisyonu, Mozambik'te gözaltına alınan 42 Nijeryalının serbest bırakılmasını istedi

Nijerya Diaspora Komisyonu (NIDCOM), Mozambik'te gözaltına alınan 42 Nijerya vatandaşının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NIDCOM Başkanı Abike Dabiri-Erewa, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin herhangi bir suçla itham edilmeden gözaltında tutulmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

Dabiri-Erewa, Nijeryalıların bir yedek parça pazarında düzenlenen operasyon sırasında özellikle hedefli şekilde gözaltına alındığının iddia edildiğini belirterek, gözaltına alınan 42 Nijerya vatandaşının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Gözaltına alınanların ülkede yasal olarak ikamet ettiğinin doğrulandığını vurgulayan Dabiri-Erewa, söz konusu kişilerin herhangi bir yasayı ihlal etmiş olmaları halinde yetkililerin onları mahkemeye çıkararak yasal süreç başlatması gerektiğini ifade etti.

Dabiri-Erewa, yalnızca Nijeryalıların gözaltına alınmasının Nijerya vatandaşlarına yönelik olası bir yabancı düşmanlığı saldırısı şüphesi doğurduğuna dikkati çekerek, Mozambik makamlarına ya gözaltındakileri serbest bırakma ya da kendilerine resmi suçlama yöneltme çağrısında bulundu.

NIDCOM Başkanı, ayrıca gözaltındakilerin bazılarının darbedildiği, kişisel eşyalarına el konulduğu ve bazı kişilerin sağlık sorunları yaşadığını öne sürdü.