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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a verdiği söz nedeniyle YEE'yi ziyaret eden Tinubu, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Büyükelçinin eşi Füsun Bayraktar, YEE Abuja Müdürü Musa Erbaş'ın yanı sıra öğrenciler tarafından karşılandı.

Tinubu, enstitüde Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği'nin düzenlediği serginin açılışını yaptı ve Türkçe öğretilen sınıfları gezerek enstitü hakkında bilgi aldı.

Burada ayrıca Türkçe öğrenen yetim çocuklar tarafından ezberlenen İstiklal Marşı'nın 10 kıtası seslendirildi.

Tinubu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'a verdiği söz üzerinde YEE'ye ziyaret ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan'ın Afrika için yaptığı çalışmalardan övgü ile bahseden Tinubu, "Emine Erdoğan'ın Afrika için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederiz. O sadece Nijerya değil, Afrika'yı çok seviyor." dedi.

Tinubu, gördüğü kadarıyla YEE'nin sadece Türk kültürünü değil, Nijerya'yı tanıttığını ve Nijeryalı gençleri de geliştirdiğini ifade etti.

Oluremi Tinubu, Türkiye'nin Nijerya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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