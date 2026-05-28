Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola salgınıyla ilgili halkı yanıltıcı bilgilere karşı uyardı

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Ebola salgınına karşı doğrulanmamış yöntemlerle yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

NCDC'den yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda başta olmak üzere bazı Sahra Altı Afrika ülkelerinde görülen Ebola vakalarının ardından sosyal medyada yanıltıcı bilgi ve asılsız tedavi önerilerinin yayılmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, acı kola, tuzlu su, bitkisel karışımlar ve baharat küplerinin Ebola'yı önlediği ya da tedavi ettiği yönündeki iddiaların bilimsel dayanağının bulunmadığı vurgulandı.

Nijerya'da şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir Ebola vakasının kaydedilmediğine işaret edilen açıklamada, etkilenen bölgelere yönelik yoğun sınır geçişleri ve uluslararası seyahatler nedeniyle ülkenin alarm durumunda olduğu bildirildi.

Açıklamada vatandaşlara doğrulanmamış yöntemleri yaymamaları çağrısında bulunularak, yanıltıcı bilgilerin salgın dönemlerinde kamuoyunda kafa karışıklığına yol açabileceği ve halkın sağlık kurumlarına güvenini zayıflatabileceği uyarısı yapıldı.

NCDC Genel Direktörü Jide Idris de nüfus hareketliliği ve belirtilerin erken dönemde tespit edilmesindeki güçlük nedeniyle Nijerya'nın, Ebola vakalarının ülkeye taşınması açısından yüksek risk altında olduğunu belirtti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.