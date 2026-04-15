Nijerya'da Boko Haram saldırılarından kaçarak kampa sığınanlar zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor

Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola yakınlarında bulunan Malkohi Yerinden Edilmiş Kişiler Kampı'nda yaşayan yüzlerce aile, yıllar önce terör saldırılarından kaçarak sığındıkları kampta, giderek ağırlaşan yaşam koşullarıyla mücadele ediyor.

Terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarından kaçarak Malkohi Yerinden Edilmiş Kişiler Kampı'na sığınan aileler, azalan yardımlar ve ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Borno eyaletinde 2014 yılında yoğunlaşan saldırılar sırasında evlerini terk etmek zorunda kalıp yerleştikleri kampın başkanı olan Buba Ware, AA muhabirine yaşadıkları zor süreci anlattı.

Ware, "Saldırıların en yoğun olduğu dönemde buraya geldik. O gece evimizden hiçbir şey almadan kaçtık. Adamawa'ya ulaştık ve bizi Malkohi kampına yerleştirdiler." dedi.

Kurulduğu ilk yıllarda 10 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan kampın zamanla kısmen boşaldığını aktaran Ware, eyalet hükümetinin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının sağladığı konutlar sayesinde buradaki nüfusun azaldığını ancak halen yaklaşık 80 hanede 3 bin 500 civarında kişinin kampta yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

Yardımlar kesilince hayat zorlaştı

Kampa ilk geldiklerinde yaşam şartlarının görece daha iyi olduğunu belirten Ware, "Başlangıçta eyalet yönetimi, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri bize gıda, sağlık hizmeti ve çocuklarımız için eğitim imkanı sağlıyordu. Ancak zamanla bu yardımlar azaldı, ardından tamamen kesildi." diye konuştu.

Ware, sağlık hizmetlerinin sona erdiğini ve kamp içindeki okulun kapandığını belirterek çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için dışarıdan parayla öğretmen tutup kendi imkanlarıyla bunu halletmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Geçim kaynakları tarım ve gündelik işler

Kampta yaşayanların büyük bölümünün geçimlerini tarım ve gündelik işlerle sağladığını anlatan Ware, "Toprak sahiplerinden arazi kiralıyoruz. Ektiğimiz ürünleri satıp hem kira borcumuzu ödüyoruz hem de kalanıyla geçinmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların da aile bütçesine katkı sağlamak için çevredeki evlerde temizlik, bulaşık ve çamaşır gibi işlerde çalıştığını belirten Ware, yağmur sezonunda ise erkeklerin gündelik işçilik yaparak gelir elde etmeye çalıştığını ifade etti.

"Tek isteğimiz evimize dönmek"

Zorlu yaşam koşullarına rağmen umutlarını kaybetmediklerini kaydeden Ware, "Burada hayat hiç kolay değil. Gidecek başka yerimiz yok. Herkes evini özlüyor. Eskiden huzurlu bir hayatımız vardı. Şimdi tek isteğimiz, bu çatışmaların sona ermesi ve evlerimize geri dönmek." dedi.

Kampta yaşayan binlerce kişi, yıllardır süren güvenlik sorunlarının sona ermesini ve yeniden normal hayatlarına dönebilecekleri günü bekliyor.

Türkiye'den kampa gıda desteği

Türkiye, Nijerya'daki insani yardım çalışmalarına destek kapsamında 36 ton gıda yardımını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyon içinde yürütülen yardım programı çerçevesinde gönderilen gıda malzemeleri, Malkohi Yerinden Edilmiş Kişiler Kampı'nda dağıtıldı.

Gönderilen 36 tonluk gıda yardımıyla kamptaki temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yardım, başta temel gıda ürünleri olmak üzere kamp sakinlerinin günlük yaşamını destekleyecek malzemeleri içeriyor.