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Nijerya'da yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir IDP kampına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi kaçırıldı. Güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin (IDP) kaldığı kampa düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Gangara köyündeki IDP'lerin kaldığı kampa saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi kaçırıldı.

Sokoto Eyalet Polis Sözcüsü Ahmad Rufa'i yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Rufa'i, saldırı bölgesinde güvenlik güçlerinin kaçırılan kişilerin kurtarılması için operasyonlarını sürdürdüğünü aktararak, "Onları geri getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Nijer sınırına yakın konumdaki Sabon Birni, son yıllarda silahlı grupların köylere düzenlediği baskınlar, adam kaçırma, hayvan hırsızlığı ve fidye amaçlı saldırılar nedeniyle güvenlik sorunlarının en yoğun yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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