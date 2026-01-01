Haberler

Nijerya'da yeni yıl kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve bazı kişiler kaçırıldı. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken, kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, kaçırılanlar oldu.

Vwanga Bölge Sekreteri Iliya Chung, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin, dün yeni yıl kutlamaları sırasında Plateau eyaletine bağlı Vwanga bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Chung, saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred de güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ve kaçırılanların kurtarılması için çalıştıklarını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor

Yeni dönem bu sabah başladı! Kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü