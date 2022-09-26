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Nijerya bir kez daha karanlığa gömüldü, ülkede saatlerdir elektrik yok

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Sık sık elektrik kesintileriyle gündeme gelen Afrika ülkesi Nijerya, bir kez daha karanlığa gömüldü. Ülke genelinde şebeke arızası nedeniyle 5 saatten fazla elektrik yok.

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, sabah elektrik şebekesinin arızalanmasının yaygın elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi. Açıklamada, arızanın sebebi belirtilmezken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışma yapıldığı ifade edildi.

BU YIL 7 KEZ SİSTEM ÇÖKTÜ

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu yıl en az 7 kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.

ÜLKEDE SIK SIK ELEKTRİKLER KESİLİYOR

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte birini üretiyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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