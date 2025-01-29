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Nijerya'da Türk Kuruluşlarından Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması

Nijerya'da Türk Kuruluşlarından Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması
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Nijerya'da Türk yardım kuruluşları tarafından düzenlenen kitap okuma ve bilgi yarışmasına 22 bin 740 üniversite öğrencisi katıldı. Yarışmanın ödül töreni, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Nijerya'da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşları, üniversite öğrencileri arasında kitap okuma ve bilgi yarışması düzenledi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının partner kuruluşu Daru'l Erkam Vakfı ve Erkam Publishing-Nigeria işbirliğiyle düzenlenen geleneksel kitap okuma ve bilgi yarışması bu yıl 22 bin 740 üniversite öğrencisinin katılımıyla yapıldı.

Nijerya'nın 15 eyaletindeki 83 üniversitenin katıldığı yarışmada, Türkiye'nin önemli manevi şahsiyetlerinden ve yazarlarından Osman Nuri Topbaş'ın "İslam Tefekkür Ufku" kitabı okundu.

Yarışmanın ilk aşamasında 5 bin 601 öğrenci ikinci sınava katılmaya hak kazandı. Ülke genelinde 24 merkezde düzenlenen ikinci aşama sonucunda ise 47 öğrenci finale kaldı.

Finale yükselen öğrencilerin tamamı ödüllendirilirken, ilk beşe giren öğrencilere özel ödüller takdim edildi.

Ödül töreni, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği temsilcileri, Yunus Emre Enstitüsü personeli, iş insanları ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlendi.

Törende konuşan Niger Minna Üniversitesi'nden Dr. Adamu Jebba, bu tür yarışmalarla üniversite gençliği arasında okuma kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Jebba, öğrencilerin okuma grupları kurmasını ve Daru'l Erkam Vakfı'nın temsilcisi olarak faaliyet göstermelerini tavsiye etti.

Programda, Osman Nuri Topbaş'ın öğrencilere yönelik tebrik mesajının yer aldığı video gösterimi büyük ilgi gördü. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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