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Nijerya'daki Diplomatik Kültür Festivali'nde Türk stantları ilgi gördü

Nijerya'daki Diplomatik Kültür Festivali'nde Türk stantları ilgi gördü
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Nijerya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Yıllık Diplomatik Kültür Festivali'nde Abuja Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yolları'nın stantları yoğun ilgi topladı. Türk hat sanatı, geleneksel kıyafetler, tatlılar ve turizm tanıtımları katılımcılarla buluştu.

Nijerya Dışişleri Bakanlığınca başkent Abuja'da düzenlenen Yıllık Diplomatik Kültür Festivali'nde Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk Hava Yollarının (THY) açtığı stantlar ziyaretçilerden ilgi gördü.

Bu yıl "Çeşitlilik İçinde Birlik: Nijerya'da Küresel Kültürlerin Kutlanması" temasıyla gerçekleştirilen festivale çok sayıda ülkenin diplomatik temsilciliği, kültür kuruluşu ve uluslararası kurum katıldı.

Farklı ülkelerin kültürel miraslarının tanıtıldığı festival, halklar arasındaki etkileşimi artırmayı ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkarmayı amaçladı.

Abuja YEE standında ziyaretçilere Türk kültürünü ve sanatını tanıtan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk hat sanatını yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılara, isimleri geleneksel Türk kaligrafisiyle yazılarak hediye edildi.

Stantta ayrıca geleneksel Türk kıyafetleri sergilendi. Ziyaretçiler kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirirken, Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını tanıtan görseller ile kültürel tanıtım materyalleri de ilgi gördü.

Festival kapsamında ziyaretçilere çeşitli Türk tatlıları ikram edildi. Türk mutfağının lezzetleri katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

THY standında ise Türkiye'nin turizm potansiyeli, uçuş ağları ve sunduğu hizmetlere ilişkin tanıtımlar yapıldı.

Farklı kültürleri bir araya getiren festival, ülkeler arasında dostluk, karşılıklı anlayış ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Abuja YEE ile THY'nin stantları, gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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