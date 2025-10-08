Nijerya'da Terörle Mücadele: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonundan yapılan açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP teröristlerine yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda Boko Haram ve ISWAP üyesi 9 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 37 kişinin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.