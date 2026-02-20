Haberler

Nijerya'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Güncelleme:
Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki köylere düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e ulaştı. Saldırıları gerçekleştiren Lakurawa terör örgütü, bölgedeki güvenlik durumunu tehdit ediyor.

Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı köylere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, Lakurawa terör örgütü üyelerinin, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Usman, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 33'e yükseldiğini kaydetti.

Polisin askerlerle işbirliği içinde bölgede soruşturmalar başlattığını belirten Usman, "Bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ve sürdürülmesi amacıyla sürekli alan hakimiyeti devriyeleri devam ediyor." dedi.

Lakurawa terör örgütü üyeleri, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

