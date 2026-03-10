Haberler

Nijerya'da ISWAP Saldırısında 14 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği "koordineli silahlı saldırılarda" 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği "koordineli silahlı saldırılarda" 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP üyeleri, Borno ve Yobe eyaletlerinde koordineli silahlı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 14 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Uba, bölgede birtakım saldırıların "bazı cesur ve yiğit askerlerin hayatına mal olduğunu" belirtti.

Saldırılarda kaç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin açıklama yapmayan Uba, hedef alınan tüm bölgenin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var