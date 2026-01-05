Haberler

Nijerya'nın Yobe Nehri'nde Tekne Alabora Oldu: 25 Kişi Öldü, 14 Kişi Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Yobe Nehri'nde alabora olan teknede çoğu yerel balıkçı ve çiftçi 25 kişi hayatını kaybetti, 14 kişiye ulaşılamıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABUJA, 5 Ocak (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe Nehri'nde alabora olan teknede çoğu yerel balıkçı ve çiftçilerden oluşan yolcuların en az 25'i hayatını kaybetti, 14 kişiye ise ulaşılamıyor.

Yobe Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Muhammed Goje pazar günü yaptığı açıklamada cumartesi akşamı Nguru Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Garbi kasabasında alabora olan tekneden 13 yolcunun kurtarıldığını söyledi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Jigawa eyaletinde yer alan yakınlardaki Adiyani kasabasından kuzeydeki Yobe eyaletine giden ahşap teknenin, yolculuğunu yarıladığı sırada alabora olduğunu belirten Goje, acil durum ekipleri ve yerel gönüllülerin kazazedeleri kurtarmak üzere harekete geçtiğini ifade etti.

Jigawa Polis Teşkilatı Sözcüsü Lawan Shiisu de pazar günü Xinhua'ya telefonla verdiği demeçte 52 yolcusu bulunan teknenin "aşırı yüklü olduğuna" dikkat çekti.

İlk belirlemelere göre 14 olan ölü sayısının kurtarma operasyonu sırasında arttığını kaydeden Shiisu, polisin olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.

Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve kullanım hataları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı