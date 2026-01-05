Nijerya'nın Yobe Nehri'nde Tekne Alabora Oldu: 25 Kişi Öldü, 14 Kişi Kayıp

ABUJA, 5 Ocak (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe Nehri'nde alabora olan teknede çoğu yerel balıkçı ve çiftçilerden oluşan yolcuların en az 25'i hayatını kaybetti, 14 kişiye ise ulaşılamıyor.

Yobe Eyaleti Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Muhammed Goje pazar günü yaptığı açıklamada cumartesi akşamı Nguru Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Garbi kasabasında alabora olan tekneden 13 yolcunun kurtarıldığını söyledi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Jigawa eyaletinde yer alan yakınlardaki Adiyani kasabasından kuzeydeki Yobe eyaletine giden ahşap teknenin, yolculuğunu yarıladığı sırada alabora olduğunu belirten Goje, acil durum ekipleri ve yerel gönüllülerin kazazedeleri kurtarmak üzere harekete geçtiğini ifade etti.

Jigawa Polis Teşkilatı Sözcüsü Lawan Shiisu de pazar günü Xinhua'ya telefonla verdiği demeçte 52 yolcusu bulunan teknenin "aşırı yüklü olduğuna" dikkat çekti.

İlk belirlemelere göre 14 olan ölü sayısının kurtarma operasyonu sırasında arttığını kaydeden Shiisu, polisin olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.

Nijerya'da genellikle aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve kullanım hataları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.