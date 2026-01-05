Nijerya'nın Yobe eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu ölü sayısı 29'a çıktı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Yobe Eyaleti Sekreteri Mohammed Goje, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede devam eden kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Goje, böylece kazada yaşamını yitiren kişi sayısının 29'a çıktığını kaydetti.

Kazada halen 10 kişinin kayıp olduğunu belirten Goje, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yobe eyaletine bağlı Nguru bölgesindeki nehirde 3 Ocak'ta yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişi sağ kurtarılırken, çok sayıda kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Tekne kazalarının sık sık yaşandığı Nijerya'da, kazaları azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesi 10 Eylül 2025'te yasaklanmıştı.