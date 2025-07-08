Nijerya'da Silahlı Saldırıda 70 Gönüllü Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 70 gönüllü güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Eyaletin Kukawa bölgesindeki Gönüllü Güvenlik Birimi Başkanı Aliyu Baffa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, çete üyelerinin 10 kilometre mesafedeki Madam ormanında gönüllü güvenlik görevlilerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Baffa, olayda 70 gönüllü güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Saldırının ardından çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktaran Baffa, ormanda yapılan arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşılabileceğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümetten saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, teröristler ve çete üyeleriyle mücadele kapsamında, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde gönüllü güvenlik görevlileri devreye giriyor.